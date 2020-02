Russin Voronina is Sablikova en Visser de baas met wereldrecord

Martina Sablikova heeft bij de WK afstanden in Salt Lake City haar vertrouwde wereldtitel op de 5000 meter op sensationele wijze moeten afstaan. De 32-jarige Tsjechische leek in de vierde rit met een wereldrecord (6.41,18) haar elfde wereldtitel op rij op deze afstand binnen te hebben. In de zesde en laatste rit zorgde de Russin Natalia Voronina echter alsnog voor een daverende verrassing. Met een mondiale toptijd van 6.39,02 duwde ze Sablikova van haar troon.

Olympisch kampioene Esmee Visser, tegenstander van Sablikova, pakte met een tijd van 6.46,68 WK-brons. Irene Schouten eindigde met een dik persoonlijk record van 6.50,59 op de zevende plek.

Uiteraard waren alle ogen gericht op het titanenduel tussen Sablikova en Visser. De titelhoudster nam vanaf de start het initiatief en begon al snel voorlangs te kruisen. De 24-jarige rijdster van TalentNED kon lange tijd in de buurt blijven van haar grote rivale, maar moest zich in de slotfase gewonnen geven. Door pure vermoeidheid viel ze ook nog vlak voor de finish.

“Ik baal gewoon. Ik heb ervoor gestreden en waar ik nu sta in de eindstand is wat ik nu ben”, sprak Visser bij de NOS teleurgesteld. Op donderdag kwam ze op de 3000 meter, de afstand waarop ze tweevoudig Europees kampioene is, niet verder dan de vijfde plek.

“Gelukkig sta ik nog wel op het podium. Het had echt veel pijn gedaan als ik geen medaille had gehaald. Brons is niettemin voor mij een troostprijs. Dit is het voor mij nu, ik moet reĆ«el zijn. Het gat met het wereldrecord van Voronina is groot. Ik zeg niet dat ik dat nu ook had gekund. Ik denk wel dat ik er ooit toe in staat ben. Maar nu niet, in dit seizoen.”

Volgens Visser heeft ze in Salt Lake City veel geleerd. “Ik weet nu hoe ik de komende jaren moet aanpakken. Dat deel ik liever niet met de buitenwereld. Dit seizoen is beetje aan mij voorbijgegaan. Het was allemaal een beetje eentonig. Ik was de hele tijd op zoek naar het onbevangen slagje, zeg maar het Esmee-slagje. Maar dat heb ik helaas niet kunnen vinden.”

Voronina (25) verbeterde haar persoonlijke record met ruim 11 seconden. Ze werd eerder tijdens de enige wereldbekerwedstrijd dit seizoen in Kazachstan vijfde. Vorig jaar pakte de geharde Russin WK-brons achter Sablikova en Visser.