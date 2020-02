Schaatser De Vries vervangt Roest in ploegachtervolging op WK

Schaatser Patrick Roest zal zaterdagavond (Nederlandse tijd) bij de WK afstanden in Salt Lake City niet van start gaan op de ploegachtervolging. Routinier Douwe de Vries, die eerste reserve was, vervangt hem. Volgens een woordvoerder van de Nederlandse schaatsbond (KNSB) is de wissel na overleg met bondscoach Jan Coopmans tot stand gekomen.

Roest is aan een teleurstellend WK op de Utah Olympic Oval bezig. Hij kon zijn favorietenrol zowel op de 5000 meter (vierde tijd en daarna diskwalificatie) en de 10.000 meter (achtste) allerminst waarmaken. In beide races ging hij volledig stuk. “Mijn benen wilden niet doen wat mijn hoofd wilde. Ik blokkeerde gewoon”, zei hij vrijdagavond na zijn wankele optreden op de 10 km.

Met De Vries gaan Sven Kramer en Marcel Bosker van start op de ploegachtervolging, die na 23.00 uur begint. Dit drietal veroverde vorig jaar de wereldtitel in Inzell. Vorige maand wonnen Kramer en Bosker met Roest in het team de Europese titel.

Roest rijdt zondag nog de 1500 meter in Salt Lake City. Op deze afstand behoort hij tot de outsiders.