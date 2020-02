Schaatser Krol kapot van diskwalificatie op 1000 meter

Thomas Krol deed na zijn diskwalificatie op de 1000 meter geen enkele moeite om zijn frustraties te verbergen. “Dit doet heel veel pijn, ik ben er kapot van”, sprak de schaatser van Team Jumbo-Visma bij de NOS zichtbaar aangeslagen.

Hij reed na het wereldrecord van Pavel Koelizjnikov (1.05,69) en ploeggenoot Kjeld Nuis (1.06,73) de derde tijd (1.06,74), maar mocht niet naar het podium om brons op te halen. Volgens de jury had Krol zijn Russische tegenstander Viktor Moesjtakov bij het uitkomen van de bocht te veel gehinderd.

“Ja, hij hield even in misschien, maar volgens mij kon hij er gewoon langs”, mopperde Krol. “Het gaat ook allemaal zo supersnel. Misschien schrok hij wel van mij en haperde hij daardoor even. We gaan nog wel in beroep, maar ik denk niet dat het veel zal opleveren.”

Op de 1500 meter, op zondag, zint Krol als titelhouder op wraak. “Mijn winstkansen op die afstand zijn het grootst. Ik lust ze allemaal rauw.”