Shorttracker Knegt met aflossingsploeg naar finale Dordrecht

Shorttracker Sjinkie Knegt heeft met het relayteam de finale gehaald van de 5000 meter aflossing bij de wereldbekerfinale in Dordrecht. De ‘Schicht uit Bantega’ hield keurig stand in het kwartet, dat dankzij een sterk eindschot van Itzhak de Laat als tweede eindigde in hun reeks van de halve finales. Daan Breeuwsma en Sven Roes completeerden het viertal.

Knegt stond ruim een jaar aan de kant nadat hij bij een ongeval in zijn huis met een houtkachel ernstige brandwonden had opgelopen. Hij reed in Dordrecht weer zijn eerste wedstrijden.

Het vrouwenteam plaatste zich overtuigend voor de finale van de 3000 meter aflossing. Het kwartet met Suzanne Schulting, Rianne de Vries, Yara van Kerkhof en Lara van Ruijven won met bijna speels gemak hun halve finale voor Canada, Japan en Frankrijk.