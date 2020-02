Shorttracker Knegt schaatst naar zege in B-finale 1500 meter

Shorttracker Sjinkie Knegt heeft bij zijn rentree in het wereldbekercircuit de B-finale van de 1500 meter gewonnen. De Fries liet in de race in Dordrecht een glimp van de ‘oude’ Sjinkie zien, van voor zijn ernstige ongeval met een houtkachel. Hij plaatste een flitsende versnelling in de slotronde en troefde onder anderen zijn landgenoten Sven Roes en Friso Emons af.

De A-finale werd een prooi voor de Zuid-Koreaan Park Ji-won.

Knegt stond ruim een jaar aan de kant nadat hij bij het ongeval in zijn huis derdegraadsbrandwonden had opgelopen. De Fries moest lang revalideren en kon pas begin dit seizoen voorzichtig weer met trainingen beginnen. De shorttracker uit Bantega wilde op de NK shorttrack al terugkeren, maar moest van bondscoach Jeroen Otter nog enkele weken wachten voor zijn comeback.