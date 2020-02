Tennisster Bertens opnieuw naar finale in Sint-Petersburg

Kiki Bertens heeft zich opnieuw geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi van Sint-Petersburg. De als tweede geplaatste tennisster uit Wateringen was op het indoortoernooi in de halve eindstrijd de Russische Ekaterina Aleksandrova met 6-1 4-6 6-1 de baas.

Bertens speelt zondag in de finale tegen Elena Ribakina uit Kazachstan. Ribakina klopte de Griekse Maria Sakkari in drie sets. Voor Ribakina wordt het – na de finaleplaats in Shenzhen en de titel in Hobart – al haar derde finale van het seizoen, voor Bertens de eerste.

Op het indoortoernooi in Rusland heeft Bertens alleen nog maar speelsters uit Rusland verslagen. “Sorry dat ik al drie van jullie landgenoten heb uitgeschakeld, maar ik hoop dat jullie zondag in de finale toch voor mij zijn”, zei de nummer 8 van de wereld kort na het laatste punt.

De partij kende een bijzonder scoreverloop. Bertens won maar liefst zes keer de servicegame van Aleksandrova, die goede punten afwisselde met onbegrijpelijke missers. Al na een uur en 41 minuten benutte Bertens haar eerste wedstrijdpunt tegen de nummer 28 van de wereld. In de derde set maakte Aleksandrova, die in de vorige ronde een walk-over kreeg door de afmelding van Petra Kvitova, maar veertien punten.

Vorig jaar won Bertens in de finale met 7-6 (2) 6-4 van de Kroatische Donna Vekic.