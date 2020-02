Tennisster Rus loopt finale mis in Egypte

Het is tennisster Arantxa Rus niet gelukt de eindstrijd te bereiken op het ITF-toernooi van Caïro. De nummer 1 van de plaatsingslijst moest in de halve finales met 7-5 6-0 haar meerdere erkennen in Lesia Tsoerenko uit Oekraïne.

Het toernooi in de Egyptische hoofdstad wordt gespeeld op hardcourt. Vorig weekend speelde Rus nog op gravel; in de Fed Cup nam ze het met Oranje op tegen Wit-Rusland. Rus verloor in Den Haag twee enkelspelen en Nederland moest de zege uiteindelijk met 3-2 aan Wit-Rusland laten.

De 29-jarige Rus, de nummer 77 van de wereld, schreef vorig jaar tien ITF-toernooien op haar naam. Dit jaar haalde ze één keer de finale.