Zwemster Van Rouwendaal derde bij eerste wereldbeker in Qatar

Sharon van Rouwendaal is het wereldbekerseizoen begonnen met een derde plek in Doha. De regerend olympisch kampioene openwaterzwemmen moest in Qatar na 10 kilometer de Duitse Leonie Beck en Ana Marcela Cunha uit Brazilië voor zich dulden.

“Ik ben blij met de race. Vooral dat ik het ‘hard’ heb kunnen maken. Er zijn nog wel wat verbeterpunten voor de finish”, zei Van Rouwendaal, die 0,2 seconden moest toegeven op Beck. De eerste acht zwemsters achter Beck tikten binnen vijf seconden van de Duitse winnares aan.

Vorig jaar luidde Van Rouwendaal het seizoen in met een zege in Doha. Toen werd Beck tweede.

Bij de mannen eindigde Ferry Weertman als achtste. De zege ging naar de Fransman Marc-Antoine Olivier. “Ik ben blij met hoe ik mijn race heb ingedeeld. Ik ben vroeg naar voren gegaan. Van daar uit heb ik het tempo opgevoerd. In het laatste rechte stuk kon ik niet een goede eindsprint leveren zoals ik die zelf graag had gewild”, aldus Weertman, net als Van Rouwendaal al zeker van deelname aan de Olympische Spelen.

Pepijn Smits werd 21e en Marcel Schouten 60e.