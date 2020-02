Atleet Futselaar onder EK-limiet op halve marathon

Atleet Frank Futselaar heeft op de halve marathon van Barcelona voldaan aan de limiet voor de Europese kampioenschappen eind augustus in Parijs. De 28-jarige hardloper uit Nijmegen finishte in een internationaal topveld als 23e in een persoonlijk record van 1.03.11, precies vier seconden onder de limiet van 1.03.15.

Bart van Nunen kwam in de Catalaanse hoofdstad boven de limiet uit in 1.03.37.

Futselaar stond met frisse benen aan de start. Hij zou een week geleden het NK 10 kilometer lopen in Schoorl, maar die wedstrijd werd vanwege storm Ciara afgelast.

De Keniaan Victor Chumo won de wedstrijd over 21,1 kilometer in Barcelona in 59.58.