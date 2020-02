Belg Iserbyt wint veldrit in Hulst

De Belgische veldrijder Eli Iserbyt heeft de laatste Ethias Cross-veldrit van het seizoen gewonnen. Iserbyt was in het Zeeuwse Hulst veruit de beste in de vierde editie van de Vestingcross, een wedstrijd die volgend seizoen deel uitmaakt van de vernieuwde wereldbekerkalender.

Iserbyt, die rijdt voor Pauwels Sauzen-Bingoal, trof op het podium de Brit Thomas Pidcock (tweede) en de Belg Toon Aerts naast zich. Hij had het grootste deel van de cross alleen voorop gereden. Voor Iserbyt was het zijn tiende zege van het seizoen. De Nederlander Lars van der Haar finishte als vierde.