Bertens heeft weer reden tot lachen na ‘zware week’

Kiki Bertens keek na het veroveren van de titel in Sint-Petersburg terug op “een zware week”. Was er vorig weekend nog een anticlimax bij de Fed Cup-wedstrijd in Den Haag, in Sint-Petersburg had Bertens na de zege op Elena Ribakina (6-1 6-3) weer reden tot stralen.

“Ik vloog hier zondag naartoe, maar ik heb zo’n beetje de hele avond moeten huilen omdat ik me nog zo slecht voelde na de zure nederlaag”, zei Bertens, die tegen Wit-Rusland het beslissende dubbelspel in de tiebreak van de derde set verloor. De kopvrouw van Oranje stormde de baan af en liet het publiek en de pers links liggen. Later bood ze daar haar excuses voor aan.

“Ik heb al mijn energie deze week in mijn wedstrijden gestopt en mijn team heeft me echt geholpen. Je kunt een hoop bereiken als je hard werkt om iedere wedstrijd te winnen. Ik heb geprobeerd ieder punt hetzelfde te benaderen, ongeacht de stand. Als je dan weer die mooie trofee wint, dan kun je niet anders dan blij zijn.”

Bertens reist niet af naar Dubai, maar heeft gekozen voor een week rust. Daarna komt ze weer in actie in Doha. Ze blijft de nummer 8 van de wereld.