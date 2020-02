Higuita blijft Bernal voor in wielerronde van Colombia

De Colombiaanse wielrenner Sergio Higuita heeft de derde editie van de Ronde van Colombia op zijn naam geschreven. De renner van EF Pro Cycling hield in de leiderstrui stand in de zesde en laatste etappe, een bergrit met aankomst op de Alto der Verjón op 3290 meter hoogte.

Higuita eindigde in de rit als tweede achter zijn ploeggenoot Daniel Martínez. Egan Bernal (Team Ineos), de winnaar van de Tour de France vorig jaar, kwam als derde boven op drie seconden.

Higuita was na de winst in de vierde etappe de leider in het klassement. Hij had in de eindstand acht seconden voorsprong op Martínez en 55 seconden op Bernal, die als vierde eindigde.