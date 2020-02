Noorse tennisser Ruud verovert eerste titel in Buenos Aires

Het ATP-toernooi van Buenos Aires is gewonnen door de Noorse tennisser Casper Ruud. De nummer 45 van de wereld was op het Argentijnse gravel in de finale met 6-1 6-4 te sterk voor de Portugees Pedro Sousa.

De 21-jarige Ruud, die als achtste geplaatst was, veroverde in de Argentijnse hoofdstad zijn eerste ATP-titel. Vorig jaar was hij finalist in Houston.

De tien jaar oudere Sousa had zich met het nodige fortuin voor de finale geplaatst. De nummer 145 van de wereldranglijst, toegelaten als lucky loser, kreeg in de halve eindstrijd een walk-over van de als eerste geplaatste Diego Schwartzman.