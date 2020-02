Quintana wint Ronde van de Provence

De Colombiaan Nairo Quintana heeft de Ronde van de Provence gewonnen. De renner van Arkéa-Samsic won zaterdag met overmacht de rit naar de Mont Ventoux en zag zijn leidende positie zondag niet meer in gevaar komen. De vierde en laatste etappe, van Avignon naar Aix-en-Provence over 170 kilometer, werd gewonnen door de Brit Owain Doull. De renner van Ineos maakte deel uit van een kopgroep van vier die er net in slaagde uit de greep van het peloton te blijven.

Doull hield de Oostenrijker Matthias Brändle en de Amerikaan Ian Garrison achter zich. Pascal Eenkhoorn finishte als zevende.

Quintana was zaterdag op de flanken van de Mont Ventoux een klasse apart. Hij finishte met bijna anderhalve minuut voorsprong op de eerste achtervolger, de Kazach Aleksei Loetsenko. Wilco Kelderman werd zevende op 2.12.

In het eindklassement eindigde Aleksandr Vlasov op 1.04 als tweede. Kelderman werd op 2.16 vijfde.