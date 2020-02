Schaatser Nuis herovert wereldtitel op 1500 meter, Krol tweede

Schaatser Kjeld Nuis heeft bij de WK afstanden in Salt Lake City de wereldtitel op de 1500 meter heroverd. De kampioen van 2017 finishte in de laatste rit in een tijd van 1.41,66. Daarmee was de olympisch kampioen 0,07 seconde sneller dan zijn onttroonde ploeggenoot Thomas Krol, die met zilver genoegen moest nemen. De Amerikaan Joey Mantia pakte brons met een tijd van 1.42,16.

Nuis verloor zaterdag op de 1000 meter zijn wereldrecord aan de ongenaakbare Rus Pavel Koelizjnikov, die als eerste schaatser onder de 1.06 finishte (1.05,69). De 30-jarige prijsvechter van Jumbo-Visma behaalde op de kilometer nog wel zilver.

Ploeggenoot Krol reed op de 1000 meter de derde tijd, maar werd naderhand uit de uitslag geschrapt wegens het hinderen van zijn tegenstander. Hij was woedend op zijn diskwalificatie, tekende vergeefs protest aan, en verscheen daardoor extra getergd aan de start voor de 1500 meter. Hij won eerder bij deze WK met de Nederlandse ploeg goud op de teamsprint.