Shorttrackster Schulting mist finale 1000 meter door val

Shorttrackster Suzanne Schulting heeft bij de wereldbekerfinale in Dordrecht de finale van de 1000 meter gemist. De regerend olympisch-, wereld- en Europees kampioene op deze afstand kwam in de halve finales ten val en was daarmee uitgeschakeld voor de A-finale. Ze mag nog wel uitkomen in de B-finale.

Schulting zat klem tussen de Zuid-Koreaanse schaatssters Noh Ah-rum en Kim Ji-yoo, struikelde en ging onderuit. Ze had zaterdag nog de 1500 meter gewonnen in de uitverkochte Sportboulevard van Dordrecht.

Rianne de Vries eindigde in de andere halve finale als vierde en plaatste zich evenmin voor de A-finale. Ze treft Schulting in de B-finale.

Sjinkie Knegt, die in Dordrecht zijn rentree maakt ruim een jaar na zijn ernstige brandongeval met een houtkachel, kon het publiek niet verwennen met een finaleplek op de 1000 meter. De Fries passeerde als derde de meet, maar hij werd na de race door de jury bestraft voor een foute manoeuvre en met een penalty teruggewezen.