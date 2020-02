Shorttracksters naar goud op aflossing in Dordrecht

De Nederlandse shorttracksters hebben de wereldbekerfinale in Dordrecht afgesloten met goud op de aflossing. Het kwartet Rianne de Vries, Lara van Ruijven, Yara van Kerkhof en Suzanne Schulting troefde in de finale van de 3000 meter relay voor eigen publiek Canada (zilver) en Zuid-Korea (brons) af.

De mannen moesten op de 5000 meter relay genoegen nemen met zilver. Daan Breeuwsma, Itzhak de Laat, Sven Roes en Sjinkie Knegt legden het in een spannende laatste ronde net af tegen de Canadezen. Het brons was voor China.

Voor Schulting was het goud op de aflossing een genoegdoening voor haar min of meer mislukte optreden op de 1000 meter. De regerend olympisch-, wereld- en Europees kampioene op deze afstand kwam in de halve finales ten val en was daarmee uitgeschakeld voor de A-finale. Ze won wel de B-finale.

Van Ruijven en Van Kerkhof domineerden in Dordrecht op de 500 meter. Het duo reed in de finale de rest op afstand; Van Ruijven pakte goud, Van Kerkhof zilver.