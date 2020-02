Shorttracksters Van Ruijven en Van Kerkhof pakken goud en zilver

Lara van Ruijven en Yara van Kerkhof hebben bij de wereldbekerfinale shorttrack in Dordrecht de 500 meter gedomineerd. Van Ruijven won soeverein het goud en Van Kerkhof pakte het zilver in de finale. Het Nederlandse duo kwam los van de rest van het veld na een valpartij tussen de Poolse Kamila Stormowska en de Britse Elise Christie. De finale kende twee keer een herstart, omdat er tweemaal een valpartij was in de eerste bocht.

Itzhak de Laat wist bij de mannen geen medaille te halen op de 500 meter. De Nederlander eindigde in de finale als vierde achter de Zuid-Koreaan Lee June-seo (goud), de Belg Stijn Desmet (zilver) en de Kazak Abzal Azjgalijev (brons). De Laat had zaterdag nog brons veroverd op de 1000 meter.