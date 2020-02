Skeletonster Bos negende op EK

Skeletonster Kimberley Bos is bij de wereldbekerwedstrijd in het Letse Sigulda als negende geëindigd. De wedstrijd gold tevens als Europees kampioenschap waarin ze op dezelfde klassering uitkwam. Bos, terug na een knieblessure, eindigde de eerste run nog als achttiende, maar revancheerde zich bij haar tweede optreden: zesde.

Begin deze maand won Bos een wedstrijd om de Intercontinental Cup op de olympische baan van Pyeongchang. Ze maakte daar haar rentree met als achterliggende gedachte dat er meer punten te verdienen waren voor WK-kwalificatie dan op de hoger aangeschreven wereldbekerwedstrijd van Sankt Moritz. “In die eerste run was ik gewoon wat slordig”, meldde Bos. “Ik probeer nog echt mijn wedstrijdritme te vinden, maar dat is dit seizoen niet zo makkelijk. De tweede run was zoals hij hoort te zijn en ook zoals ik hier in de trainingen gesleed heb. Ik ben echt super blij met het resultaat van vandaag.”

Het WK is over twee weken in het Duitse Altenberg. “Ik denk dat ik daar weer 100 procent kan starten”, aldus Bos.