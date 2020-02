Tennissers Edmund en Seppi in finale in New York

De Britse tennisser Kyle Edmund en de Italiaan Andreas Seppi spelen zondag de finale op het ATP-toernooi van New York. Edmund rekende in de halve finale in twee sets (6-1 6-4) af met de Serviër Miomir Kecmanovic. Seppi versloeg de Taiwanese qualifier Jason Jung, eveneens in twee sets: 6-3 6-2.

Edmund kan in New York zijn tweede ATP-titel veroveren, na winst in Antwerpen in oktober 2018. Seppi heeft al drie ATP-titels op zak, maar de laatste dateert van oktober 2012. Beide spelers kwamen elkaar vijf keer eerder tegen. Vier maal won Edmund.