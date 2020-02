Tennisster Bertens kan titel Sint-Petersburg prolongeren

Tennisster Kiki Bertens kan haar eerste WTA-titel van 2020 binnenhalen. De 28-jarige Westlandse staat net als vorig jaar in de finale van het toernooi in Sint-Petersburg. Bertens neemt het op tegen Elena Ribakina uit Kazachstan, de nummer 25 van de wereld die dit seizoen al de finale haalde in Shenzhen en de beste was in Hobart.

De Nederlandse veroverde vorig jaar in de Russische stad haar achtste WTA-titel, door de Kroatische Donna Vekic in de finale in twee sets te verslaan. Enkele maanden later volgde in Madrid haar negende toernooizege. De huidige nummer 8 van de wereld versloeg deze week op weg naar de finale in Sint-Petersburg drie tennissters uit Rusland. “Sorry dat ik al drie van jullie landgenoten heb uitgeschakeld, maar ik hoop dat jullie zondag in de finale toch voor mij zijn”, zei Bertens tegen het publiek.

De eindstrijd in Sint-Petersburg begint rond 14.30 uur Nederlandse tijd. Een uur later start in Ahoy de finale van het ATP-toernooi voor mannen. Titelverdediger Gaël Monfils uit Frankrijk neemt het in Rotterdam op tegen het Canadese talent Felix Auger-Aliassime.