Tennisster Bertens laat duel met Clijsters in Dubai lopen

Kiki Bertens laat het toernooi van Dubai schieten. De Nederlandse tennisster moet zondag nog aantreden in de finale van het toernooi van Sint-Petersburg. In Dubai zou ze het komende week in de eerste ronde opnemen tegen Kim Clijsters, de Belgische die na jaren haar rentree maakt.

Clijsters treft nu bij haar rentree de Spaanse GarbiƱe Muguruza, zo meldt de organisatie van het WTA-toernooi van Dubai.

Bertens speelt zondag in Rusland de finale tegen Elena Ribakina uit Kazachstan, de nummer 25 van de wereld. Bertens is titelverdedigster in Sint-Petersburg.