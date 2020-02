Tennisster Bertens opnieuw de sterkste in Sint-Petersburg

Tennisster Kiki Bertens heeft net als vorig jaar het WTA-toernooi van Sint-Petersburg gewonnen. De als tweede geplaatste Bertens liet op het Russische indoortoernooi in de eindstrijd de Kazachse Elena Ribakina met 6-1 6-3 kansloos.

De eenzijdige finale duurde slechts 74 minuten. Bertens werkte alle vijf de breakpoints die ze tegen kreeg weg en won vier van de acht servicegames van de nummer 25 van de wereld, die dit jaar al finaliste was in Shenzhen en de titel veroverde in Hobart.

De Nederlandse speelde nagenoeg foutloos in de finale en maakte het af met een sterke service die gevolgd werd door een korte bal.

“Het was een hectische week voor me na de Fed Cup en ik wil deze titel dan ook opdragen aan mijn team. Zij hebben deze week meer in mij geloofd dan ikzelf heb gedaan”, aldus de winnares, die alleen in de halve finale tegen Ekaterina Aleksandrova een set afstond. “Of ik hier volgend jaar terugkeer? Dat moet eigenlijk wel hé, als ik hier twee keer op een rij weet te winnen.”

Voor de 28-jarige Bertens, die ruim 130.000 euro mag bijschrijven, is het de tiende titel uit haar loopbaan. Vier veroverde ze er op hardcourt, zes op gravel. Vorig jaar mei was ze voor het laatst de sterkste op een WTA-toernooi; in Madrid versloeg ze toen in de finale Simona Halep.

Komende week komt Bertens niet in actie. De nummer 8 van de wereld zou haar opwachting maken in Dubai, maar ze besloot zich terug te trekken. Kim Clijsters, die haar rentree maakt, zou de tegenstander zijn.