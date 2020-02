WK-brons voor onttroonde Schouten op massastart

Marathonschaatsster Irene Schouten heeft bij de WK afstanden in Salt Lake City genoegen moeten nemen met brons op de massastart. De wereldtitel ging naar de Canadese Ivanie Blondin, die in de eindsprint na zestien ronden over de sterkste benen bleek te beschikken.

Het zilver was voor de Zuid-Koreaanse Kim Bo-reum. Blondin pakte haar eerste gouden WK-medaille op dit olympische onderdeel in 2016.

De onttroonde titelhoudster Schouten, weer goed bijgestaan door haar trouwe ‘assistent’ Melissa Wijfje, kwam in de laatste ronde in de verdrukking te zitten. De 27-jarige rijdster trachtte zich in de laatste bocht vanaf de vierde positie nog naar voren te werken, maar waaierde daarbij te veel uit naar buiten. Titelprolongatie zat er toen niet meer in, maar op karakter en snelheid wist ze nog wel brons veilig te stellen.

Schouten won haar eerste wereldtitel op de massastart in 2015, het jaar waarin dit onderdeel voor de eerste keer op het WK-programma stond.