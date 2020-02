Wüst aast bij WK afstanden op primeur op 1500 meter

Op de vierde en laatste dag van de WK afstanden staat het koningsnummer van het langebaanschaatsen op het programma. Rond 20.30 uur (Nederlandse tijd) beginnen de vrouwen waarna de mannen aan de beurt zijn. De wereldtitelstrijd op de Utah Olympic Oval wordt afgesloten met twee massastarts.

Ireen Wüst heeft de datum van 16 februari al het hele seizoen in haar gedachten. De 33-jarige Brabantse wil op de 1500 meter iets gaan presteren wat ze in haar glorieuze loopbaan nog niet eerder heeft gedaan: het rijden van een wereldrecord. Dat staat op naam van de Japanse Miho Takagi, die bijna een jaar geleden in Salt Lake City op 1.49,83 uitkwam.

Bij de mannen verdedigt Thomas Krol zijn wereldtitel. Ploeggenoot Kjeld Nuis, olympisch kampioen en wereldrecordhouder op de 1500 meter (1.40,17), lijkt zijn belangrijkste concurrent.

Op de massastart mikt titelhoudster Irene Schouten op haar derde wereldtitel, met hulp van Melissa Wijfje. Bij de mannen hoopt Arjan Stroetinga op zijn tweede triomf na zijn eerste gouden plak in 2015. Ploeggenoot Jorrit Bergsma kan mogelijk voor eigen kansen gaan.