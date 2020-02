Zeiler Buhl bezorgt Duitsland eindelijk weer succes

Laser-zeiler Philipp Buhl heeft Duitsland het eerste WK-goud bezorgd in een olympische klasse sinds 20 jaar. Buhl was zondag in de baai van Melbourne duidelijk te sterk voor de concurrentie en al voor de laatste race niet meer te achterhalen. Beste Nederlander werd Duko Bos: twaalfde.

Buhl veroverde eerder al zilver (2015) en brons (2013, 2018) op WK’s. Hij hield de AustraliĆ«r Matt Wearn en de Kroaat Tonci Stipanovic achter zich. Hij werd ook de eerste Duitser die de wereldtitel pakte in de Laser-klasse waarin sinds 1996 ook op de Olympische Spelen wordt gevaren.

Rutger van Schaardenburg sloot het toernooi af als zeventiende.