Zonder Koelizjnikov durft Nuis op 1500 m wel aan goud te denken

Zijn mond op het middenterrein van de Utah Olympic Oval viel wijd open van verbazing. Een toptijd op de 1000 meter van zijn Russische rivaal Pavel Koelizjnikov had Kjeld Nuis bij de WK afstanden in Salt Lake City wel verwacht. Maar dat de 25-jarige snelheidsduivel in de vierde rit als eerste schaatser onder de 1.06 zou duiken, kwam ook voor de verdreven wereldrecordhouder (1.06,18) als een flinke schok.

Nuis pakte achter de nieuwe wereldkampioen (1.05,69) nog wel zilver, maar was met een tijd van 1.06,73 ruim 1 seconde langzamer dan de ontketende Koelizjnikov. “Ja, heel pijnlijk”, gaf de tweevoudige olympisch kampioen bij de NOS ronduit toe. “Pavel is echt een klasse apart. Hij heeft zoveel rust in zijn slagen, terwijl hij toch ontzettend hard rijdt. Ik had die rust juist niet. Ik was te fel, ik ging verbeten op jacht naar hem. Daardoor lukte het niet.”

Vorig weekeinde kondigde Koelizjnikov in Calgary zijn mondiale toptijd al min of meer aan. Hij zegevierde bij de wereldbeker in 1.06,49, met Nuis en ook Thomas Krol op een halve seconde. “Ik geloofde er in de afgelopen week echt in dat ik dat gat met hem hier zou kunnen dichten. Maar dan had ik een race moeten rijden zoals vorig jaar in Salt Lake, toen ik het wereldrecord verbrak. In deze rit was ik echter na de eerste meters al kansloos. Ik verloor zoveel tijd bij de start, dat een lage 1.06 er meteen al niet meer inzat.”

Nuis, die hortend en stotend op gang kwam, kon zich na zijn verknalde opening (16,6 tegen Koelizjnikov 16,1) nog wel herstellen. “Ik dacht bij mezelf: ‘vergeet die tijd van Koelizjnikov en ga rijden voor wat je waard ben’. Na 200 meter ging ik echt lekker schaatsen, maar toen was het kwaad natuurlijk al geschied.”

Mede door zijn sterke tijden in de twee volle rondes (24,6 en 25,4) hield Nuis de moed erin voor de 1500 meter, die zondag wordt verreden. Hij heeft sowieso op die afstand één mazzel: Koelizjnikov rijdt als rassprinter de illustere schaatsmijl niet. “Met een betere opening en daarna drie strakke rondjes moet WK-goud voor mij nog mogelijk zijn.”