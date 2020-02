Clijsters verliest bij rentree in Dubai in twee sets van Muguruza

Kim Clijsters heeft bij haar rentree op de tennisbaan in Dubai een nederlaag geleden tegen Garbiñe Muguruza. De 36-jarige Belgische, die in 2012 haar laatste officiële wedstrijd speelde, verloor met 6-2 7-6 (6) van de nummer 19 van de wereld.

In september van vorig jaar baarde Clijsters opzien door zeven jaar na haar laatste duel een comeback aan te kondigen. Ze was al voornemens deel te nemen aan de Australian Open, maar het eerste grandslamtoernooi van het jaar kwam te vroeg.

Clijsters werd voorafgaand aan het toernooi in de eerste ronde gekoppeld aan Kiki Bertens, maar de Nederlandse besloot zich terug te trekken voor het toernooi van Dubai. Door de afmelding van Bertens nam Muguruza in het schema de plek van Bertens in.