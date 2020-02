Darmparasieten oorzaak uitgestelde rentree wielrenner Dumoulin

Darmparasieten zijn er de oorzaak van dat Tom Dumoulin de start van zijn wielerseizoen heeft moeten uitstellen. Dat laat de Nederlandse renner van Jumbo-Visma maandag op Instagram weten.

“Zoals jullie allemaal weten, voelde ik me de laatste tijd niet goed. Afgelopen week hebben we parasieten gevonden in mijn darmen en vanaf dat moment gebruik ik medicatie”, schrijft Dumoulin. “Ik voel me nu veel beter. Ik heb vandaag en afgelopen weekend goed kunnen trainen. Ik kijk nu uit naar de start van mijn seizoen.”

Dumoulin zou in de Ronde van Valencia zijn rentree maken, maar moest die vanwege zijn fysieke gesteldheid uitstellen. Ook de Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo komen te vroeg voor hem.