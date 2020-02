Formule 1-team Williams ziet 2020 als nieuwe start

Na een bijzonder teleurstellend seizoen heeft het Formule 1-team van Williams de wagen gepresenteerd waarmee het dit jaar beter moet. “We maken een verse start”, zei plaatsvervangend teambaas Claire Williams nadat beelden van de nieuwe auto waren vrijgegeven. Williams veroverde het afgelopen jaar met de Brit George Russell en de Pool Robert Kubica welgeteld één WK-punt. Kubica is vervangen door de Canadees Nicholas Latifi.

“We hebben veel tijd besteed aan het aanpakken van onze zwakke punten en hebben ervoor gezorgd dat we de juiste mensen, structuren, procedures en middelen hebben om met goede auto’s aan de start te staan. We willen de strijd weer aangaan”, aldus Claire Williams.

Dat moet gebeuren met de FW43, een in rood-wit-blauw uitgevoerde en opnieuw met een Mercedes-motor uitgeruste bolide die in grote lijnen vergelijkbaar is met die van vorig jaar. “De mechanische problemen van de FW42 zijn aangepakt, met name de remmen en het gewicht van de auto. We hebben goede vooruitgang geboekt”, liet ontwerp-directeur Doug McKiernan weten.