Hockeysters Oranje nu wel langs Argentinië

De Nederlandse hockeysters hebben hun tweede duel met Argentinië in de Pro League gewonnen. Nadat zaterdag de thuisploeg in Buenos Aires nog met 2-0 te sterk was geweest werd het een dag later 3-1 voor Oranje. Dat gebeurde nadat het noodweer in de Argentijnse hoofdstad de wedstrijd een kleine twee uur had stilgelegd. Door de overwinning blijft Nederland riant leiden met Nieuw-Zeeland op 5 punten en Argentinië op 6.

Halverwege het eerste kwart stuurden de arbiters de teams vanwege het onweer naar binnen. Toen er weer gespeeld kon worden nam het gastland vroeg in het tweede kwart de leiding via Agustina Gorzelany uit een strafcorner. Op slag van rust zorgde Frédérique Matla, eveneens uit een strafcorner, voor de gelijkmaker. Een door Yibbi Janssen benutte strafcorner betekende de voorsprong in het derde kwart. In de slotseconden maakte Kyra Fortuin er, op aangeven van Lidewij Welten, nog 3-1 van.

“We wilden meer energie in ons spel leggen dan zaterdag”, keek Laura Nunnink, gekozen tot beste speelsters van de wedstrijd, terug. “We werkten harder, ook zonder bal, zodat er constant afspeelmogelijkheden waren. Dat was het verschil met zaterdag.”