‘Imola meldt zich als vervanger voor Formule 1-race in China’

Het circuit van Imola heeft zich bij de organisatoren van de Formule 1 gemeld als vervanger van de Grote Prijs van China. Dat melden meerdere autowebsites. Die wedstrijd werd onlangs uitgesteld vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus.

“We hebben inderdaad een aanvraag ingediend bij de FIA en de organisatoren van de Formule 1 om de Chinese GP te vervangen”, zegt Roberto Marazzi, directeur van het circuit van Imola tegen Racingnews365. “We hebben nog geen antwoord gekregen.”

De wedstrijd in China zou de vierde van dit jaar zijn, op 19 april. Nu die is geschrapt zit er een maand pauze tussen de race in Vietnam en die in Nederland. “Ik besef dat het moeilijk zal zijn om alles zo snel te regelen,” aldus Marazzi.