Kickbokser Verhoeven en partner uit elkaar

Kickbokser Rico Verhoeven en zijn partner Jacky Duchenne gaan na een relatie van dertien jaar uit elkaar. Dat meldt de wereldkampioen maandag op sociale media. “Ik vind het erg jammer om te zeggen dat Jacky en ik besloten hebben om na dertien jaar uit elkaar te gaan”, schrijft Verhoeven, die in december zijn titel in een gevecht met Badr Hari met succes verdedigde.

“Hoewel ik heel goed begrijp dat ik een publiek figuur ben, hebben onze drie mooie kinderen niet gekozen voor een openbaar leven. Daarom willen we dit een privé-zaak houden.”

In De Telegraaf zegt Verhoeven dat de strubbelingen thuis van invloed waren op zijn optreden in het gevecht met Badr Hari. “Voor de wedstrijd, tijdens mijn warming-up, had ze naar mijn trainer Dennis geappt: ’Wil Rico dat ik voor het gevecht naar de kleedkamer kom?’ Dennis wilde daar niet over beslissen en legde het bij mij neer. We hebben het altijd gedaan, dus dacht ik dat ik er goed aan zou doen om die routine maar niet te doorbreken. Maar dat was zo heftig voor me, dat ik in tranen dreigde uit te barsten”, vertelt Verhoeven, die minder op dreef was dan gebruikelijk maar zijn tegenstander zag opgeven met een enkelblessure.