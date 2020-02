Messi en Hamilton krijgen beiden Laureus voor beste sportman

Lionel Messi en Lewis Hamilton zijn bij de Laureus World Sports Awards in Berlijn gezamenlijk uitgeroepen tot sportman van het jaar. Messi veroverde vorig jaar voor de zesde keer de Gouden Bal, Hamilton werd voor de zesde keer wereldkampioen in de Formule 1.

Hamilton (35) ontving de onderscheiding uit handen van trainer Arsène Wenger, Messi (32) was niet aanwezig in Berlijn. “Ik voel me vereerd om deze prijs voor het eerst te winnen als teamsporter”, zei Messi. Nog nooit werd de prijs uitgereikt aan een voetballer.

Messi en Hamilton hielden atleet Eliud Kipchoge, motorcoureur Marc Marquez, tennisser Rafael Nadal en golfer Tiger Woods achter zich.

Bij de vrouwen ging de award opnieuw naar de Amerikaanse turnster Simone Biles, die ook vorig jaar de prijs van sportvrouw van het jaar in ontvangst nam. Biles had concurrentie van atlete Allyson Felix, voetbalster Megan Rapinoe, skiester Mikaela Shiffrin, tennisster Naomi Osaka en atlete Shelly-Ann Fraser-Pryce.

Wielrenner Egan Bernal kreeg een award voor de doorbraak van het jaar. In de categorie van beste sporter met een beperking was rolstoeltennisster Diede de Groot genomineerd, maar de prijs ging naar langlaufster Oksana Masters.

De Laureus Awards worden ook wel de Oscars van de sport genoemd.