Olympisch motto: Verenigd door Emotie

De organisatoren van de Olympische en Paralympische Spelen hebben maandag het motto voor beide sportevenementen onthuld. Met United by Emotion (Verenigd door Emotie) wordt de boodschap van diversiteit en inclusie uitgedragen.

“We zijn verschillend, maar ook zo hetzelfde”, zegt tennisster Naomi Osaka in een door de organisatie verspreide videoboodschap, opgenomen in het nieuwe nationale stadion van Tokio. Rolmodel Osaka is de in Japan geboren dochter van een Haïtiaanse vader en een Japanse moeder die opgroeide in de Verenigde Staten.

Ook in Japan neemt de etnische diversiteit toe en Osaka wordt vaak beschouwd als het gezicht van deze ontwikkeling. “Verschillende bevolkingsgroepen worden straks één door hun emoties te delen”, zegt Toshiro Muto, baas van de lokale organisatie. “Dat is zoals we het op de Spelen willen zien.” Het motto wordt vanaf 25 maart geprojecteerd op de Tokyo Skytree, de beroemde televisietoren. Een dag later begint vanuit Griekenland de tocht met de olympische fakkel.

De Olympische Spelen beginnen op 24 juli.