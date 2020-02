De jonge snowboardster Melissa Peperkamp is als negende geëindigd bij een wereldbekerwedstrijd slopestyle in het Canadese Calgary. De 15-jarige sporter uit IJsselstein kwam tot een score van 51.71 en hield haar meer ervaren landgenote Cheryl Maas (18e) ver achter zich. De zege was voor de Canadese Laurie Blouin: 79.56.

Peperkamp behaalde vorige maand twee medailles op de Jeugd Olympische Spelen in Lausanne: zilver op de slopestyle en brons op het onderdeel big air.