Bondscoach Caldas na Tokio 2020 weg bij hockeyers

Bondscoach Max Caldas van de Nederlandse hockeyers neemt na de Olympische Spelen van Tokio 2020 afscheid van Oranje. De Argentijnse oud-international heeft het bestuur van de Nederlandse hockeybond (KNHB) laten weten dat hij na een dienstverband van tien jaar toe is aan een nieuwe uitdaging.

“Natuurlijk had ik dit besluit ook pas na Tokio kunnen nemen”, liet Caldas (46) weten. “Maar de relatie tussen de KNHB en mij is er altijd een van openheid geweest. Daarom heb ik mijn gevoel met hen besproken. De duidelijkheid die er nu is, is goed voor iedereen, niet in de laatste plaats voor de spelers. Vandaag is er aandacht voor deze stap van mij, daarna kan de focus van alle betrokkenen weer vol op het traject naar Tokio.”