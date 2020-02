Grandslamwinnares Kenin direct onderuit in Dubai

Voor de Amerikaanse tennisster Sofia Kenin heeft haar eerste WTA-toernooi als grandslamwinnares slechts één partij geduurd. Kenin, die ruim twee weken geleden de Australian Open won, verloor in de eerste ronde in Dubai van Elena Ribakina uit Kazachstan: 7-6 (2) 3-6 3-6.

De 21-jarige Amerikaanse veroverde in Melbourne haar eerste grandslamtitel door de Spaanse Garbiñe Muguruza in de finale te verslaan. Kenin schoot op de wereldranglijst de top 10 in en staat nu zevende. Een week later in de ontmoeting met Letland in de Fed Cup verloor Kenin van Jelena Ostapenko. In Dubai moest ze buigen voor Ribakina, die afgelopen week de finale haalde in Sint-Petersburg, maar het daarin moest afleggen tegen titelverdedigster Kiki Bertens.

Met Elina Svitolina en Belinda Bencic, de winnares van vorig jaar, werden nog twee tennissters uit de mondiale top 10 gelijk uitgeschakeld in Dubai.