Hockeyfederatie FIH laat uitlatingen Van Laarhoven onderzoeken

De internationale hockeyfederatie FIH heeft na enkele kwetsende uitlatingen op sociale media van speelster Reneé van Laarhoven, vorig jaar nog international van Oranje, de onafhankelijke integriteitscommissie ingeschakeld. “Respect is één van de kernwaarden van onze sport en dient altijd aanwezig te zijn. Aangezien het bericht afkomstig was van een hockeyspeelster, hebben we deze commissie geïnformeerd”, liet de FIH weten.

Van Laarhoven is de vriendin van international Sander de Wijn. De hockeyer van Kampong, tevens de club van zijn partner, kreeg in het weekeinde na een interland tegen Argentinië voor de Pro League in Buenos Aires een verzoek van een vrouwelijke Argentijnse fan om zijn shirt te mogen ontvangen.

Van Laarhoven kreeg een foto van haar te zien en reageerde laatdunkend op Instagram. Ze dacht daarbij het gewraakte berichtje aan De Wijn te sturen, maar de kwalijke tekst ging rechtstreeks naar de Argentijnse afzender. De beledigde fan zette een screenshot van de reactie van Van Laarhoven op Twitter waarna een internationale hockeyrel was geboren.

De Nederlandse hockeybond heeft afstand genomen van het bericht van Van Laarhoven, die niet behoort tot de olympische kerngroep van Oranje voor Tokio 2020. “Onze nationale teams houden van de sfeer en alle Argentijnse fans en we kijken er naar uit om nog veel meer wedstrijden te spelen voor dit geweldige publiek.”