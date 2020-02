Fans volgen Verstappen overal

Het zijn er niet veel, maar toch vallen er tijdens de eerste testdag van de Formule 1 Nederlandse fans van Max Verstappen te ontwaren op het circuit van Barcelona. Ze scharrelen rond in de zogeheten paddock, het afgebakende terrein waar de teams hun kamp hebben opgeslagen. “Je kunt nu tenminste rustig rondwandelen en dicht bij de coureurs komen. Tijdens de races zit je maar te wachten op je tribuneplek”, zegt Frank van Baren uit Den Bosch.

Hij is samen met Walter van Kuijen uit Vught naar Catalonië gevlogen. “We volgen de Formule 1 al heel lang, maar dit jaar hebben we besloten daadwerkelijk naar het circuit te gaan. We zijn er sowieso in Zandvoort bij. Natuurlijk komen we vooral voor Max”, zegt Van Vught. Hij kijkt duidelijk met een kennersoog. “Ik zag hem daarnet op de witte band al strakker door de bocht gaan, dus dat ziet er goed uit.”

Testen is vooral meten, weten de beide fans. “Hij rijdt lekker zijn rondjes, maar wat er nu allemaal gebeurt, zegt nog niet veel. Vanavond duiken we in de analyses van alle data en cijfers en kunnen we beter beoordelen of de Red Bull op de goede weg is.” De verwachtingen zijn hooggespannen. “Nederland wil zijn eerste kampioen in de Formule 1 en Max is een geweldige racer, maar hij moet wel de juiste auto hebben”, aldus Van Baren.

Ben van Leeuwen uit Simonshaven is een diehard supporter, hij bezoekt al grands prix in de koningsklasse vanaf 1995. “Ik ben een groot liefhebber van de autosport, ik kom niet alleen voor Max. Maar ik zou het wel heel leuk vinden als hij dit jaar wereldkampioen wordt, zo chauvinistisch ben ik wel.”

Ook Van Leeuwen koos bewust voor een bezoekje aan de testdagen, waarin de coureurs voornamelijk hun rondjes rijden om hun nieuwe auto te leren kennen. “Hier kan ik tegen een betaalbare prijs in de paddock komen. Ik was er al om 7.00 uur. Kon ik heel rustig mijn fotootjes maken met de coureurs. Die waren heel vriendelijk en ontspannen.”

Van Leeuwen heeft voor dit jaar bezoekjes aan Monaco, Oostenrijk en België gepland. “Je moet er vroeg bij zijn, want sommige races zijn snel uitverkocht. Maar ik ga nooit op de speciale Max Verstappen-tribunes zitten. Daar komen toch veel mensen die er een feestje van willen maken. Dat bekijk ik liever van een afstandje. Veel van die fans zag ik twee jaar geleden meteen vertrekken toen Max al heel snel uitviel in België. Dat zal ik nooit doen. Ik wil de race altijd uitzien.”