Meeste rondjes voor Verstappen in ochtendtest Barcelona

Max Verstappen is voortvarend begonnen aan de testdagen van de Formule 1 in Barcelona. De Limburger reed in de ochtendsessie de meeste rondjes van alle coureurs op het Circuit de Catalunya. Hij noteerde er 91 in zijn bolide van Red Bull.

Verstappen was de op twee na snelste in 1.17,787. De Fin Valtteri Bottas ging 79 keer rond en klokte 1,17,313 als snelste rondje in zijn Mercedes. De Mexicaan Sergio Pérez zette de tweede tijd neer in zijn Racing Point: 1.17,375.

De 22-jarige Verstappen kende ogenschijnlijk geen problemen tijdens de eerste officiële testsessie. Hij was kort na 09.00 uur al te vinden op het circuit en reed door tot even voor 13.00 uur. Tussendoor was er een aantal pitstops, onder meer één nadat hij in een bocht een klein foutje had gemaakt.

Het was goed zichtbaar dat de teams afgelopen winter geen drastische veranderingen hoefden door te voeren aan hun auto’s en kon voortbouwen op hun bestaande versie van 2019. Vrijwel alle coureurs die in actie kwamen, reden betrekkelijk veel rondjes. Incidenten op de baan waren er niet.

De Formule 1 koos dit jaar met opzet voor een pas op de plaats qua regelgeving. In 2021 slaat de koningsklasse een compleet andere koers in met budgetplafonds voor de teams en grote wijzigingen in chassis en aerodynamica.