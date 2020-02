Verstappen begonnen aan eerste testdag

Max Verstappen is woensdag iets na 09.00 uur begonnen aan zijn eerste officiële rondjes van dit jaar in zijn nieuwe bolide van Red Bull. De Nederlandse Formule 1-coureur deed dat in de RB16 op de eerste dag van de testraces op het circuit van Barcelona. Verstappen staat zowel voor de ochtend- als de middagsessie ingeroosterd.

Alle teams uit de koningsklasse komen op het Circuit de Catalunya in actie. Sebastian Vettel ontbreekt. De Duitser van Ferrari is niet topfit, teamgenoot Charles Leclerc neemt woensdag zijn plaats in.