Verstappen mag los op eerste testdag Formule 1 in Barcelona

Max Verstappen reed vorige week al enkele proefrondjes in zijn nieuwe bolide van Red Bull, maar woensdag mag hij op de eerste officiƫle testdag van het nieuwe Formule 1-seizoen de hele dag los in de RB16. De Nederlander rijdt op het circuit van Barcelona zowel de ochtend- als de middagsessie.

Testen moet zeker de eerste dag letterlijk worden genomen. Alle tien teams uit de koningsklasse van de autosport hebben deze winter gewerkt aan een verbeterde versie van hun raceauto. Er is al van alles getest in proefopstellingen en windtunnels, nu moet blijken of datgene wat is bedacht ook op het asfalt tot uiting komt. Verstappen zal dus veel rondjes willen rijden om zoveel mogelijk gegevens te vergaren.

Red Bull reed vorig jaar zijn eerste seizoen met een motor van Honda. Na een haperende start ontwikkelde het Japanse merk de krachtbron in de loop van het jaar door tot een sterke en betrouwbare compagnon, waarmee Verstappen drie zeges boekte en als derde eindigde in het kampioenschap. Dit jaar is de wereldtitel het doel.

Wereldkampioen Lewis Hamilton komt in zijn Mercedes ook in actie op de eerste testdag.