Australische sprinter Glaetzer mist WK baanwielrennen

De Nederlandse baanwielrenners Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland hebben enkele dagen voor de start van de WK in Berlijn een geduchte concurrent op de sprint zien afhaken. De Australiër Matthew Glaetzer, de wereldkampioen van 2018, moet de mondiale kampioenschappen vanwege een blessure overslaan. Glaetzer zou in Berlijn ook uitkomen op de teamsprint en de keirin.

De 27-jarige Australiër moest bij de WK van 2016 genoegen nemen met zilver op de sprint, achter de Brit Jason Kenny. Twee jaar later in Apeldoorn pakte Glaetzer wel het goud. Op de kilometer tijdrit eindigde hij als tweede achter Hoogland.

Bij de WK van vorig jaar in de Poolse stad Pruszków legde Glaetzer het in de halve finales van het sprinttoernooi af tegen Hoogland, die in de strijd om het goud verloor van Lavreysen. De twee Nederlanders zijn volgende week de favorieten voor de sprinttitel in Berlijn. Matthijs Büchli en Sam Ligtlee komen ook in actie op dit onderdeel.