Finaleplaatsen turners Jacobs en Verhofstad in Melbourne

De Nederlandse turners Rick Jacobs en Bram Verhofstad hebben bij de World Cup in Melbourne een finaleplaats behaald. Jacobs plaatste zich met 12,766 punten als achtste voor de finale aan ringen. Verhofstad scoorde 13,633 punten en ging, ook als achtste, door naar de finale op het onderdeel vloer. De finales vinden zaterdag plaats.

Op het onderdeel voltige misten Frank Rijken (17e) en Verhofstad (18e) de eindstrijd. Vrijdag komen Epke Zonderland (rekstok), Jacobs (brug) en Rijken (brug en rekstok) in actie tijdens de tweede kwalificatiedag.

Zonderland hoopt via het wereldbekercircuit een individueel startbewijs voor de Olympische Spelen in Tokio te kunnen afdwingen. De olympisch kampioen van Londen 2012 kan tijdens de wereldbekerwedstrijden in Melbourne, Bakoe (14-15 maart) en Doha (20-21 maart) nog punten behalen.

Per toestel plaatst de winnaar van het klassement zich voor de Spelen.