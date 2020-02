Girorenners in proloog over oudste brug Boedapest

De Kettingbrug van Boedapest is opgenomen in het parcours van de openingstijdrit van de Ronde van Italië. De oudste brug van de Hongaarse hoofdstad was eerst niet meegenomen in de 8,6 kilometer lange race tegen de klok omdat er renovatiewerkzaamheden zouden worden uitgevoerd. De organisatie van de Giro heeft overeenstemming bereikt met de lokale autoriteiten dat de beroemde brug over de Donau, in 1849 voltooid, alsnog een prominente rol speelt.

De Kettingbrug is een van de beeldbepalende bouwwerken in Boedapest, waar de Giro op 9 mei van start gaat. Na de tijdrit volgen nog twee etappes in Hongarije waarna de karavaan zich verplaatst naar Italië.