‘Meet and greet’ met Verstappen wordt moeilijk op Zandvoort

Max Verstappen heeft de Formule 1 na 35 jaar weer teruggebracht naar Zandvoort, maar de populaire coureur zal tijdens de Dutch Grand Prix op 1, 2 en 3 mei met opzet in de luwte worden gehouden. De coureur van Red Bull moet zich concentreren op zijn werk en dat zullen de naar verwachting 300.000 bezoekers merken.

“Zandvoort heeft een uitstekende promotor die alles fantastisch regelt. Het is een uitvloeisel van wat Max heeft teweeggebracht. Toch zullen we hem het raceweekend in Zandvoort moeten ontzien”, zegt zijn manager Raymond Vermeulen. “Hij heeft een druk programma en zal zich moeten focussen op het racen.”

Het zal dus minder open zijn dan op de populaire Jumbo Racedagen van de afgelopen jaren, waarop de fans met duizenden naar het circuit in de duinen kwamen om Verstappen van dichtbij te bewonderen en met hem op de foto te gaan. “Dat waren intensieve dagen, maar dat zal in mei anders zijn. We gaan op de vrijdag, die Jumbo heeft omarmd, wel proberen dat Max even aandacht heeft voor de fans, maar een persoonlijke ‘meet and greet’ wordt heel lastig.”

Inmiddels heeft Circuit Zandvoort een nieuwe ‘mijlpaal’ bereikt in de voorbereiding op de terugkeer van de Formule 1. De asfaltering van de racebaan is gereed. “Het was nog even spannend met die stormachtige dagen, maar we hebben het werk voort kunnen zetten. Nu nog een paar dagen uitharden en dan is het vernieuwde circuit rijklaar”, aldus directeur Robert van Overdijk.

De racebaan in de Zandvoortse duinen heeft een forse gedaantewisseling ondergaan. Er zijn twee zogeheten kombochten aangelegd, uniek voor de Formule 1. “Ik denk dat we begin maart een moment uitzoeken voor de eerste ronde. Daar willen we wel iets speciaals van maken.” Manager Vermeulen wilde niet ingaan op de vraag of Verstappen de racebaan zal inwijden. “Max is nu in Barcelona om te testen. Daar ligt nu alle aandacht.’’

Verstappen was woensdag op de eerste officiële testdag van de Formule 1 op het circuit van Barcelona niet de snelste, maar hij reed wel 168 ronden, de meeste van allemaal. Na die totale afstand van 782 kilometer was hij uitgesproken positief. “De auto is beter en sneller. De betrouwbaarheid lijkt zelfs nog weer groter. Ik denk dat deze auto sterker is dan die van vorig jaar, maar dat moet ook. Ik wil voor de titel gaan.”