Opnieuw honkballer in MLB betrapt op doping

Voor de tweede keer binnen enkele dagen is een honkballer uit de Amerikaanse profcompetitie MLB geschorst vanwege het gebruik van verboden stimulerende middelen. Bij een dopingtest van Pablo Reyes van Pittsburgh Pirates werd de anabole steroïde boldenone gevonden. Hij is automatisch voor een half seizoen (tachtig wedstrijden) geschorst.

Reyes speelde afgelopen seizoen als invaller op diverse posities in het veld 71 wedstrijden voor Pittsburgh en sloeg ook vijf homeruns. De 26-jarige honkballer uit de Dominicaanse Republiek werd voor het komende seizoen aanvankelijk ingedeeld bij het reserveteam van Pittsburgh, dat speelt in Indianapolis.

Eerder deze week werd werper Francis Martes van Houston Astros voor de tweede keer in zijn carrière betrapt op hetzelfde middel als zijn landgenoot Reyes. Hij is voor het hele seizoen 2020 geschorst. Een schorsing in het Amerikaanse honkbal betekent ook dat bestrafte spelers geen salaris ontvangen.