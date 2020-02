Richardsson langer bondscoach Nederlandse handballers

Bondscoach Erlingur Richardsson van het Nederlands mannen handbalteam heeft zijn contract verlengd. De nieuwe verbintenis loopt tot en met juni 2022, meldt het Nederlands Handbal Verbond (NHV). De IJslander is al sinds oktober 2017 coach van het Nederlands herenteam.

Onder zijn leiding plaatste de Oranje zich vorig jaar voor het eerst in de geschiedenis voor het Europees Kampioenschap. Op het EK vorige maand lieten de Nederlandse handballers, ondanks uitschakeling in de eerste ronde, een goede indruk achter. Er werd verloren van de toplanden Duitsland en Spanje en gewonnen van Letland.

Richardsson over zijn contractverlenging: “We moeten doorgaan op de weg die wij zijn ingeslagen en dichterbij de toplanden komen. De kwalificatie voor het EK 2020 was de eerste stap, nu moeten wij dit doorzetten. Iedereen moet elke dag hard blijven werken om sterke spelers te ontwikkelen die de strijd aan kunnen gaan met de beste landen.”

Oranje bereidt zich de komende tijd voor op de WK play-offs. In juni mag de winnaar over twee wedstrijden naar het WK 2021 in Egypte. De loting voor deze wedstrijden is op 9 maart.