Serrano verrast met ritzege in Ruta del Sol

De Spaanse wielrenner Gonzalo Serrano heeft de tweede etappe van de Ruta del Sol gewonnen. Het was een rit over 198 kilometer van Sevilla naar Iznájar. In de hellende slotkilometer ging Serrano in de aanval. De renner van de kleine Spaanse ploeg Caja Rural hield het net vol tot aan de streep. Kort achter hem passeerde zijn landgenoot Juan José Lobato als tweede de finish, net voor de Belg Dylan Teuns. Beste Nederlander was Martijn Budding, die deze winter Beat verruilde voor het Deense Riwal Readynez. De voormalig Roompot-renner werd 25e op 7 seconden van de winnaar.

De Deen Jakob Fuglsang behield de leiding. De renner van Astana heeft 6 seconden voorsprong op de Spanjaard Mikel Landa. Teuns is derde op 23 seconden. In het klassement is Antwan Tolhoek de hoogst geklasseerde Nederlander. De renner van Jumbo-Visma staat 14e op 1.53.

De Ruta del Sol eindigt zondag met een individuele tijdrit.